Stasera al Golden Gala 2026, la gara dei 100 metri maschili si terrà alle 22, come ultima corsa del programma. L’atleta principale correrà dalla corsia numero 4, affrontando alcuni avversari di rilievo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva, ma l’orario esatto di inizio e il numero di corsia sono stati confermati. La competizione si svolgerà nell’ultima fascia serale dell’evento.

Il Golden Gala 2026 si chiuderà con il botto, avendo posizionato i 100 metri maschili come ultima gara del programma alle ore 22.52 sulla pista dello stadio Olimpico di Roma. L’unica tappa italiana della Diamond League, prevista stasera, sarà teatro di un confronto da brividi tra l’azzurro Marcell Jacobs e alcuni degli sprinter più forti al mondo. Il campione d’Europa in carica e vincitore di due ori ai Giochi di Tokyo 2021 dovrà migliorare quanto fatto un paio di settimane fa a Savona (10.01 ventoso) per competere alla pari con gli avversari che troverà a Roma. Jacobs se la vedrà infatti con il fenomeno statunitense Noah Lyles e con il... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando corre Jacobs stasera al Golden Gala: orario preciso, n. di corsia, avversari, tv

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026: orario esatto, canale in chiaro, streamingMarcell Jacobs correrà al Golden Gala 2026, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Marcell Jacobs sfida Lyles e Tebogo al Golden Gala: scontro totale tra Campioni Olimpici. Tutti gli avversariAl Golden Gala di giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, la gara dei 100 metri vedrà confrontarsi Marcell Jacobs con Lyles e Tebogo, entrambi...

Argomenti più discussi: Diamond League 2026 a Roma: le star in gara, il programma e dove vedere il Golden Gala · Atletica; Quando gareggiano gli italiani al Golden Gala? Gli orari di tutti gli azzurri: Jacobs, Battocletti e Diaz all’assalto; La sfida del pubblico, Jacobs contro Lyles e la certezza Battocletti: Golden Gala, che menù; Diamond League Roma, stasera il Golden Gala: Jacobs sfida Lyles. Il calendario completo.