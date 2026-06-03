Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026 | orario esatto canale in chiaro streaming

Notizia in breve

Marcell Jacobs correrà al Golden Gala 2026, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La manifestazione fa parte della Diamond League e prevede la partecipazione di atleti di alto livello. L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro e sarà possibile seguirlo anche tramite streaming. L'orario esatto della gara e le modalità di visione saranno comunicate nelle prossime ore.