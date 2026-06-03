Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026 | orario esatto canale in chiaro streaming

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Marcell Jacobs correrà al Golden Gala 2026, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La manifestazione fa parte della Diamond League e prevede la partecipazione di atleti di alto livello. L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro e sarà possibile seguirlo anche tramite streaming. L'orario esatto della gara e le modalità di visione saranno comunicate nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Marcell Jacobs sarà tra gli uomini più attesi al Golden Gala 2026, la tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si cimenterà sugli amanti 100 metri di fronte al proprio pubblico e proseguirà la propria marcia di avvicinamento agli Europei, che andranno in scena a Birmingham dal 10 al 16 agosto: l’obiettivo dichiarato di questa stagione è la conquista del terzo titolo continentale consecutivo sul rettilineo. Il velocista lombardo ha aperto la stagione lo scorso 20 maggio a Savona, correndo un 10.01 ventoso (2,7 ms di brezza a favore), ma dimostrando di essere in crescita dopo un 2025 decisamente complesso dal punto di vista fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv marcell jacobs al golden gala 2026 orario esatto canale in chiaro streaming
© Oasport.it - Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026: orario esatto, canale in chiaro, streaming
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming

Dove vedere in tv Marcell Jacobs, Meeting Savona 2026: orari esatti, programma, streamingIl 20 maggio si svolge al Stadio Ottolia di Savona il Meeting internazionale di atletica, un evento che quest'anno ospita l'esordio stagionale di...

Temi più discussi: Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026: orario esatto, canale in chiaro, streaming; Diamond League 2026 a Roma: le italiane e gli italiani in gara al Golden Gala · Atletica; Atletica, Meeting Savona: oggi il debutto stagionale di Marcell Jacobs. Orari e diretta Rai; Golden Gala, il campione olimpico in carica Noah Lyles arrivato a Roma. Sfiderà Marcell Jacobs.

marcell jacobs dove vedere in tvDove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026: orario esatto, canale in chiaro, streamingMarcell Jacobs sarà tra gli uomini più attesi al Golden Gala 2026, la tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico ... oasport.it

marcell jacobs dove vedere in tvDove vedere in tv Marcell Jacobs, Meeting Savona 2026: orari batteria e finale, programma, streamingMarcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale al Meeting di Savona, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che andrà in scena ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web