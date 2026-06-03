Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026 | orario esatto canale in chiaro streaming
Marcell Jacobs correrà al Golden Gala 2026, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La manifestazione fa parte della Diamond League e prevede la partecipazione di atleti di alto livello. L'evento sarà trasmesso in diretta in chiaro e sarà possibile seguirlo anche tramite streaming. L'orario esatto della gara e le modalità di visione saranno comunicate nelle prossime ore.
Marcell Jacobs sarà tra gli uomini più attesi al Golden Gala 2026, la tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si cimenterà sugli amanti 100 metri di fronte al proprio pubblico e proseguirà la propria marcia di avvicinamento agli Europei, che andranno in scena a Birmingham dal 10 al 16 agosto: l’obiettivo dichiarato di questa stagione è la conquista del terzo titolo continentale consecutivo sul rettilineo. Il velocista lombardo ha aperto la stagione lo scorso 20 maggio a Savona, correndo un 10.01 ventoso (2,7 ms di brezza a favore), ma dimostrando di essere in crescita dopo un 2025 decisamente complesso dal punto di vista fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming
Dove vedere in tv Marcell Jacobs, Meeting Savona 2026: orari esatti, programma, streamingIl 20 maggio si svolge al Stadio Ottolia di Savona il Meeting internazionale di atletica, un evento che quest'anno ospita l'esordio stagionale di...
Temi più discussi: Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026: orario esatto, canale in chiaro, streaming; Diamond League 2026 a Roma: le italiane e gli italiani in gara al Golden Gala · Atletica; Atletica, Meeting Savona: oggi il debutto stagionale di Marcell Jacobs. Orari e diretta Rai; Golden Gala, il campione olimpico in carica Noah Lyles arrivato a Roma. Sfiderà Marcell Jacobs.
Il respiro dei campioni. Quello che non vedi mai in TV. Marcell Jacobs. Andrea Dalla Valle. Giorgio Marciano: e molti altri campioni olimpici e mondiali lo usano. Sempre. Ho lavorato con atleti di alto livello per trent'anni. E ho imparato una cosa che le telecame facebook
Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Golden Gala 2026: orario esatto, canale in chiaro, streamingMarcell Jacobs sarà tra gli uomini più attesi al Golden Gala 2026, la tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico ... oasport.it
Dove vedere in tv Marcell Jacobs, Meeting Savona 2026: orari batteria e finale, programma, streamingMarcell Jacobs farà il proprio esordio stagionale al Meeting di Savona, ormai tradizionale appuntamento internazionale di atletica che andrà in scena ... oasport.it