Quality AI On The Road | al The Social Hub il convegno su qualità e intelligenza artificiale

Da firenzetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Intelligenza Artificiale irrompe con forza anche nell’ambito della Qualità aprendo nuove opportunità per le persone che ogni giorno ne governano i processi.La Quality Community torna a riunirsi: dal museo Auto Storiche di Brescia a Reggio Emilia, nel cuore dell’Emilia, il percorso continua ora. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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