A Maranello si è svolta la seconda edizione di ‘Innovation Days Maranello – Automotive’, un evento dedicato alle novità nel settore automobilistico e all’applicazione dell’intelligenza artificiale. La manifestazione ha visto la partecipazione di esperti e aziende del settore, che hanno presentato progetti e tecnologie innovative. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alle nuove tendenze nello sviluppo di veicoli e sistemi intelligenti.

Allarga i propri orizzonti l’evento ‘Innovation Days Maranello – Automotive’. La seconda edizione dell’iniziativa, promossa da Uciim Modena-Sassuolo e Viceversa Aps, in collaborazione con l’Iis Ferrari e con il patrocinio del Comune di Maranello è in programma domani e prevede, oltre all’ incontro con le scuole all’Auditorium Ferrari, anche un laboratorio gratuito di orientamento professionale per adulti, che si terrà nel pomeriggio presso l’Aula Magna dell’IIS Ferrari. "Questa seconda edizione - sottolinea Alessandra Borghi - si concentra sul legame tra il mondo dei motori e l’Intelligenza Artificiale, esplorandone opportunità e sfide per il futuro lavorativo dei giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maranello, convegno su Automotive e Intelligenza Artificiale

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