Qualità del mare Puglia prima in Italia | 78 tratti costieri ' promossi' in provincia di Bari

La Puglia si conferma per il sesto anno consecutivo la regina indiscussa d'Italia per la qualità delle acque di balneazione, con il 99,9% dei tratti costieri classificati come "eccellenti". A certificarlo sono i dati ufficiali aggiornati al 2026 rilevati dal Sistema Nazionale per la Protezione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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