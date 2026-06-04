Qualità del mare Puglia prima in Italia | 78 tratti costieri ' promossi' in provincia di Bari
In provincia di Bari, 78 tratti costieri sono stati valutati come promossi, rappresentando la maggior parte dei tratti della regione. La Puglia si conferma per il sesto anno consecutivo con il 99,9% dei tratti costieri classificati come “eccellenti” per la qualità delle acque di balneazione.
La Puglia si conferma per il sesto anno consecutivo la regina indiscussa d'Italia per la qualità delle acque di balneazione, con il 99,9% dei tratti costieri classificati come "eccellenti". A certificarlo sono i dati ufficiali aggiornati al 2026 rilevati dal Sistema Nazionale per la Protezione. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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