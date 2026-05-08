Inizia la stagione balneare | qualità delle acqua alta lungo la costa aumentano i tratti di mare classificati eccellenti

A pochi giorni dall'inizio della stagione balneare, ufficialmente iniziata il 1° maggio, le analisi condotte da Arpa Abruzzo indicano una qualità dell'acqua generalmente buona lungo tutta la costa regionale. Sono stati rilevati alcuni tratti di mare classificati come “eccellenti”, mentre altri presentano valori più elevati ma comunque conformi agli standard di sicurezza. La situazione sembra stabile e in miglioramento rispetto agli anni precedenti.

A pochi giorni dall’avvio della stagione balneare, partita ufficialmente il 1° maggio, i risultati delle analisi effettuate da Arpa Abruzzo confermano una qualità complessivamente elevata delle acque lungo l’intero litorale regionale.Nel complesso, secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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