Pasquetta 2026 in Puglia | mare musica e trekking Guida completa agli eventi provincia per provincia

Per Pasquetta 2026 in Puglia, sono previste diverse attività e eventi distribuiti in varie province. Tra questi, si svolgerà un grande concerto a Gallipoli e sono programmate escursioni a piedi nella riserva di Torre Guaceto. La regione propone anche giornate dedicate al mare e alla musica, con iniziative che coinvolgono diverse località costiere e interne. La guida raccoglie le principali manifestazioni e le opportunità di svago per la giornata.

Pasquetta 2026 in Puglia: mare, musica e trekking. La guida agli eventi provincia per provincia. Dal "concertone" di Gallipoli alle camminate nella riserva di Torre Guaceto, passando per i castelli di Brindisi e gli uliveti del Salento: ecco la mappa per il lunedì più atteso dell’anno. Archiviati i riti della Settimana Santa, la Puglia si prepara a vivere un Lunedì dell'Angelo (6 aprile) all'insegna della varietà. Che siate amanti del "caos" festoso, del trekking silenzioso o della storia millenaria, l'offerta regionale per questa Pasquetta 2026 copre ogni esigenza. Ecco i principali appuntamenti divisi per area geografica. Scorri le slide 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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A Pasquetta. Vino, animali, terme e Rinascimento. Quattro consigli per una gita lontana dai turisti. Di Gianluca Roselli Quattro fughe a un passo da Roma, da Olevano Romano a QC Terme Roma, fino a Tivoli e L’Arca dei Camaleonti. L'obiettivo è sottrarsi facebook

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