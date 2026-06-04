Qualificazione Mondiali femminili Italia-Serbia cambia la viabilità

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra le squadre femminili di Italia e Serbia si terrà venerdì 5 giugno alle 18. Per l’evento, la viabilità sarà modificata e alcune strade saranno interdette al traffico. Sono previsti divieti di sosta e deviazioni, con l’obiettivo di agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi e delle forze dell’ordine. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e le tempistiche delle chiusure, invitando i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione dell’incontro di calcio tra le nazionali femminili di Italia e Serbia, in programma venerdì 5 giugno alle 18.15 allo stadio Arena Garibaldi, sono previste modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare nelle aree limitrofe. Dalle 8.00 alle 24.00 di venerdì 5 giugno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Rosmini, in via Rosmini, in via Santo Stefano, nel tratto compreso tra via Rosmini e via Contessa Matilde, in via Rindi dal civico 13 fino all’intersezione con via XXIV Maggio su entrambi i lati, in via Rindi nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Gobetti sul lato nord e nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

qualificazione mondiali femminili italia serbia cambia la viabilit224
© Lanazione.it - Qualificazione Mondiali femminili Italia-Serbia, cambia la viabilità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Qualificazioni Mondiali calcio femminile. Italia ci prova ma non va oltre l'1-1 contro la Danimarca

Video Qualificazioni Mondiali calcio femminile. Italia ci prova ma non va oltre l'1-1 contro la Danimarca

Notizie e thread social correlati

In che girone dei Mondiali sarebbe l’Italia in caso di qualificazione ai Mondiali 2026? Già definite le avversarieNonostante le qualificazioni siano ancora in corso e i sei ultimi passaggi siano programmati tra la sera e la notte italiana, sono già stati...

Mondiali Femminili: l’Italia inciampa e la Svezia accelera nel Gruppo 1Durante la quarta giornata di qualificazioni ai Mondiali femminili 2027, si sono verificati alcuni incontri che hanno modificato le posizioni nelle...

Temi più discussi: Qualificazioni mondiali, 29 convocate per le gare con Serbia e Svezia. Si rivede Bartoli, prima chiamata per Visentin; Calcio: Mondiali femminili - S2027 - Qualificazioni: Italia - Serbia - in diretta su Rai 2 05/06/2026 alle 18:05; Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2027 contro Serbia e Svezia; Qualificazioni mondiali, Azzurre proiettate verso la fondamentale sfida con la Serbia. Soncin: Pisa ci darà la giusta carica.

qualificazione mondiali qualificazione mondiali femminili italiaCalcio femminile, Italia a caccia dei tre punti contro la Serbia: si lancia lo sprint finale nelle qualificazioni ai Mondiali 2027Venerdì 5 giugno l’attenzione degli appassionati sarà rivolta all’Arena Garibaldi di Pisa, dove la Nazionale italiana di calcio femminile tornerà in campo ... oasport.it

qualificazione mondiali qualificazione mondiali femminili italiaDove vedere in tv Italia-Serbia, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, programma, streamingVenerdì 5 giugno,all’Arena Garibaldi di Pisa, tornerà in scena la Nazionale italiana di calcio femminile. La squadra allenata da Andrea Soncin affronterà ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web