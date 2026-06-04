Qualificazione Mondiali femminili Italia-Serbia cambia la viabilità

La partita tra le squadre femminili di Italia e Serbia si terrà venerdì 5 giugno alle 18. Per l’evento, la viabilità sarà modificata e alcune strade saranno interdette al traffico. Sono previsti divieti di sosta e deviazioni, con l’obiettivo di agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi e delle forze dell’ordine. Le autorità hanno comunicato le aree interessate e le tempistiche delle chiusure, invitando i cittadini a pianificare gli spostamenti in anticipo.

In occasione dell’incontro di calcio tra le nazionali femminili di Italia e Serbia, in programma venerdì 5 giugno alle 18.15 allo stadio Arena Garibaldi, sono previste modifiche temporanee alla sosta e alla circolazione veicolare nelle aree limitrofe. Dalle 8.00 alle 24.00 di venerdì 5 giugno sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in piazzale Rosmini, in via Rosmini, in via Santo Stefano, nel tratto compreso tra via Rosmini e via Contessa Matilde, in via Rindi dal civico 13 fino all’intersezione con via XXIV Maggio su entrambi i lati, in via Rindi nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e via Gobetti sul lato nord e nel... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Qualificazioni Mondiali calcio femminile. Italia ci prova ma non va oltre l'1-1 contro la Danimarca

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