Mondiali Femminili | l’Italia inciampa e la Svezia accelera nel Gruppo 1

Durante la quarta giornata di qualificazioni ai Mondiali femminili 2027, si sono verificati alcuni incontri che hanno modificato le posizioni nelle classifiche dei vari gruppi. In particolare, l’Italia ha subito una sconfitta, mentre la Svezia ha ottenuto una vittoria che le permette di avanzare nelle prime posizioni del Gruppo 1. Gli incontri si sono svolti nel pomeriggio di sabato 18 aprile e hanno coinvolto diverse nazionali in corsa per la qualificazione.

Il cammino verso il Mondiale femminile 2027 si è infiammato questo sabato 18 aprile, con una quarta giornata di qualificazioni che ha ridisegnato i rapporti di forza nei vari raggruppamenti. Mentre la Svezia ha scavato un successo fondamentale contro la Serbia, l’Italia ha scivolare via il primato nel Gruppo 1 a causa di un pareggio senza reti contro la Danimarca. Svezia in corsa e l’incognita azzurra nel Gruppo 1. Le gerarchie del primo girone hanno subito una scossa decisiva durante le sfide odierne. La Svezia, dimostrando una solidità che non lascia spazio a dubbi, ha superato la resistenza della Serbia con un netto 0-1, un risultato che permette alle svedesi di raggiungere quota 7 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali Femminili: l’Italia inciampa e la Svezia accelera nel Gruppo 1 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 3-6, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: mano doppia della Svezia che allunga nuovamente LIVE Italia-Svezia 0-1, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: punto svedese nel secondo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO END 16:32 Non può sbagliare Edin, che piazza il punto. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Calcio, Mondiali donne. Serbia-Italia 0-6, risultato tennistico; Italia donne, quanti rimpianti in Danimarca: è solo 0-0, che beffa la traversa di Soffia; L'Italia femminile batte 6-0 la Serbia nel match di qualificazione ai Mondiali 2027; Qualificazioni Mondiali femminili, Danimarca-Italia: orario e dove vederla in tv. Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurre a -3 dalla DanimarcaIl cammino dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 prosegue con una delicatissima trasferta delle azzurre, che si recheranno ... oasport.it Calcio femminile, Italia sprecona contro la Danimarca: pari a reti bianche e qualificazione ai Mondiali in salitaPari a reti inviolate al Parken Stadium di Copenaghen, teatro della sfida tra Danimarca e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio ... oasport.it Colombia e Argentina volano nelle qualificazioni sudamericane per i Mondiali femminili Le qualificazioni CONMEBOL alla Coppa del Mondo femminile FIFA stanno entrando in una fase decisiva Argentina e Colombia si portano a +5 grazie a vittorie cruciali ne - facebook.com facebook Sarà Tiziana Alla la prima telecronista donna a seguire i prossimi mondiali di calcio in America. Nel corso di una intervista al 'Corriere della sera' ha dichiarato: "È un’opportunità pazzesca ma non sono di certo una suffragetta, sia chiaro. Oltre a me ci sono al x.com