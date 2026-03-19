Qualiano paralizzata dal traffico l’ex consigliere Cacciapuoti | Serve un piano serio non improvvisazione

Qualiano si trova bloccata ogni giorno nel traffico, creando disagi a residenti e commercianti. L’ex consigliere Antonio Cacciapuoti critica la gestione della viabilità, evidenziando la presenza di strade inutilizzate e il caos che si ripete quotidianamente. Secondo lui, è necessario un piano serio, che possa risolvere i problemi senza ricorrere a soluzioni improvvisate.

L’ex consigliere Antonio Cacciapuoti attacca la gestione della viabilità: “Strade inutilizzate, caos quotidiano e scelte che penalizzano cittadini e commercianti”. Qualiano soffoca nel traffico. Non è più una percezione, ma una realtà quotidiana sotto gli occhi di tutti: arterie congestionate, parcheggi gestiti senza una visione strategica e mezzi pesanti che attraversano il centro urbano senza controllo. Abbiamo affrontato il tema con l’ex consigliere comunale Antonio Cacciapuoti, che non usa mezzi termini nel giudicare l’attuale gestione della viabilità cittadina. Ne emerge un quadro critico, che chiama direttamente in causa l’operato dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano paralizzata dal traffico, l’ex consigliere Cacciapuoti: “Serve un piano serio, non improvvisazione” Articoli correlati Qualiano soffocata dal traffico: città paralizzata e cittadini esasperatiNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. PUC, commercio e traffico: Qualiano senza bussola. L’affondo di Antonio CacciapuotiUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.