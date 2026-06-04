Quali sono le migliori aziende italiane per cui lavorare secondo il Financial Times

Automobili Lamborghini si classifica prima tra le aziende italiane nella lista “Europe's Best Employers 2026” pubblicata dal Financial Times in collaborazione con Statista. Lo studio valuta i mille migliori datori di lavoro in Europa, analizzando vari fattori legati all’ambiente di lavoro e alle condizioni offerte ai dipendenti. La selezione si basa su dati raccolti da oltre 150.000 lavoratori europei. La graduatoria include aziende di diversi settori e si concentra sulle percezioni dei dipendenti riguardo alla qualità del loro ambiente lavorativo.

L'azienda automobilistica Automobili Lamborghini è la prima delle società italiane nella classifica “Europe's Best Employers 2026”, lo studio sui mille migliori datori di lavoro del continente pubblicato dal Financial Times in collaborazione con la società di ricerca Statista. Il gruppo di. 🔗 Leggi su Today.it

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Le aziende italiane TOP negli UAE

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