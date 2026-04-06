Le 5 migliori aziende in cui lavorare nel 2026 in Emilia-Romagna

Nel 2026, in Emilia-Romagna, sono state riconosciute le cinque aziende considerate migliori in base alle opinioni dei loro dipendenti. Queste realtà sono state premiate come 'Best Workplaces Italia' e si distinguono per le valutazioni positive raccolte tra chi lavora al loro interno. I riconoscimenti arrivano dai sondaggi condotti tra i dipendenti, che hanno espresso le loro preferenze e soddisfazioni riguardo all’ambiente di lavoro e alle condizioni offerte.

Bologna, 6 aprile 2026 - Ambienti di lavoro dinamici, stimolanti, accoglienti. Dipendenti ‘felici’ che, esprimendo al massimo il loro potenziale, contribuiscono in maniera determinante alla redditività dell’azienda. Nella sotto classifica delle aziende con più di 1000 dipendenti, si distingue al 12esimo posto la Chiesi Italia Spa di Parma. Al 15esimo posto delle migliori che impiegano tra 999 e 500 collaboratori c’è la Davines, sempre di Parma. Passando alla classifica delle ditte che impiegano tra 499 e 150 persone ecco la Webrankig srl con sede a Correggio mentre nella sotto-classifica 149-50 dipendenti figurano l’Acetaia Giusti di Modena e la Reverse che ha sede anche a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le 5 migliori aziende in cui lavorare nel 2026 in Emilia-Romagna Le migliori aziende dove lavorare in Italia nel 2026, la classifica Best WorkplacesDurante un incontro al Teatro Alcione di Milano, Great Place to Work ha svelato la sua classifica dei Best Workplaces in Italia per il 2026, le... Migliori aziende in cui lavorare, in classifica c’è anche la BccA distanza di due anni dalla prima rilevazione, la Bcc si vede confermata la certificazione fra le migliori aziende in cui lavorare. DA IBM A DALLARA: STORIA DI UN VISIONARIO ROMANTICO! ANDREA PONTREMOLI passa dal BSMT! Temi più discussi: Terremoti e alluvioni, quanto costa la polizza obbligatoria per le imprese: Emilia Romagna in testa; Emilia Romagna, quasi 50 milioni di euro per le aziende agricole in aree montane e con svantaggi naturali; Milano è la città dei brevetti: ecco quali sono le aziende che inventano di più (la classifica); Aziende innovative che possono cambiare il mondo, ce n’è anche una in Emilia Romagna: quale. Emilia-Romagna, quali sono le migliori aziende dove lavorare: nella classifica delle prime 450 c'è Granarolo sul podioGranarolo è sul podio delle migliori aziende in cui lavorare in Italia. A sancirlo è la classifica «Italy’s best Employers 2026», che vede i colosso lattiero-caseario bolognese al terzo posto su 450, ... corrieredibologna.corriere.it Aziende innovative che possono cambiare il mondo, ce n’è anche una dell’Emilia Romagna: qualeSono stati assegnati presso la sede di Confindustria Brescia i Made Future Industry Awards a 10 imprese considerate tra le più avanzate del Nord Italia: si tratta di realtà che stanno implementando so ... msn.com Ricoverato in gravissime condizioni in Emilia-Romagna facebook L’atletica leggera special Olympics Emilia Romagna protagonista a Busseto x.com