I blogger militari russi hanno criticato l’operazione militare condotta nella regione ucraina durante la notte tra sabato e domenica. Descrivono l’attacco come un “spettacolo costoso e senza senso”. Le critiche si concentrano sui costi elevati e sulla mancanza di risultati tangibili. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La posizione dei blogger rappresenta una voce critica rispetto alle decisioni prese nel conflitto.

I blogger militari russi criticano i raid della notte fra sabato e domenica contro la regione di Kiev in cui le forze militari di Mosca hanno lanciato un missile balistico Oreshnik, terzo lancio del nuovo sistema in un teatro di guerra dopo quello del novembre del 2024 contro un impianto industriale di Dnipro e quello di inizio gennaio contro Leopoli, oltre che anche altri sistemi preziosi, come 30 Iskander-M, altri missili ipersonici (due Kinzhal e 3 Zhirkon) e missili da crociera Kalibr, per un totale di 90 missili, 36 dei quali balistici, e 600 droni. Si tratta di un attacco molto costoso che ha tuttavia solo significato simbolico e nessun senso militare, sottolineano i commentatori russi, ricordando invece che sul terreno i soldati di Mosca sono bloccati e hanno di recente subito sconfitte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I blogger militari russi bocciano Putin per il maxi-raid in Ucraina. “Costoso spettacolo senza senso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalla Cina all’Ucraina. Il percorso segreto dei militari russiSecondo fonti non ufficiali, la Cina avrebbe condotto un addestramento clandestino di militari russi, che sarebbero poi stati impiegati nel conflitto...

Ucraina, nuovi raid russi. A Kiev arriva il principe HarryContinuano i raid russi sull’Ucraina, con la capitale Kiev che è stata colpita di nuovo.

Argomenti più discussi: Putin, il grande Zar di tutte le Russie e i suoi guai infiniti; Primo rullaggio per il Sukhoi Su-57 biposto; Propaganda in crisi e internet bloccata. Lo zar sulla difensiva prova a chiudere.

Insomma, il giorno in cui i Comandanti russi riferiranno a Putin di essere sul punto di conquistare Lisbona, i soldati ucraini saranno alle porte di Mosca!!! ;-) x.com

Putin è nei guai mentre la guerra arriva finalmente a Mosca reddit