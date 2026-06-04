Putin è impantanato in una guerra impossibile da vincere

Una rivista vicina al governo russo ha scritto che il presidente è bloccato in una guerra che non può vincere. La pubblicazione ha riconosciuto che l’obiettivo di un cambio di governo non si realizza e che la situazione sul campo si è complicata, con progressi limitati e molte perdite. La rivista ha descritto la difficoltà di trovare una via d’uscita concreta dal conflitto.

Il forum economico di San Pietroburgo è la risposta russa a quello di Davos, in Svizzera. Si tratta di una creazione di Vladimir Putin, un palcoscenico dove in passato il presidente russo invitava i vertici della politica e dell’economia occidentale. Ma il 3 giugno, in occasione dell’apertura del forum, l’Ucraina ha rovinato la festa: un drone si è schiantato su una raffineria della città provocando un incendio. Un’immensa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, simbolo dell’arrivo della guerra nel feudo di Putin, a mille chilometri dal territorio ucraino. Volodymyr Zelenskyj ha rivendicato l’attacco, insieme ad altre operazioni contro diverse strutture industriali in Russia e nella Crimea occupata. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Putin: Ci stiamo dirigendo verso la terza guerra mondiale

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