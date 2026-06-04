Putin è impantanato in una guerra impossibile da vincere
Una rivista vicina al governo russo ha scritto che il presidente è bloccato in una guerra che non può vincere. La pubblicazione ha riconosciuto che l’obiettivo di un cambio di governo non si realizza e che la situazione sul campo si è complicata, con progressi limitati e molte perdite. La rivista ha descritto la difficoltà di trovare una via d’uscita concreta dal conflitto.
Il forum economico di San Pietroburgo è la risposta russa a quello di Davos, in Svizzera. Si tratta di una creazione di Vladimir Putin, un palcoscenico dove in passato il presidente russo invitava i vertici della politica e dell’economia occidentale. Ma il 3 giugno, in occasione dell’apertura del forum, l’Ucraina ha rovinato la festa: un drone si è schiantato su una raffineria della città provocando un incendio. Un’immensa colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, simbolo dell’arrivo della guerra nel feudo di Putin, a mille chilometri dal territorio ucraino. Volodymyr Zelenskyj ha rivendicato l’attacco, insieme ad altre operazioni contro diverse strutture industriali in Russia e nella Crimea occupata. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Segui gli aggiornamenti su Putin.
Putin: Ci stiamo dirigendo verso la terza guerra mondiale
Notizie e thread social correlati
Guerra in Medio Oriente, la Cina da obiettivo occulto a protagonista. Pechino vuole vincere la guerra della mediazioneDa settimane si parla di un cambio di ruolo per la Cina nel conflitto in Medio Oriente.
Guerra Russia-Ucraina, Putin apre all’Ue con una condizioneDopo la parata del 9 maggio dedicata al giorno della Vittoria, il presidente russo ha fatto dichiarazioni sorprendenti, mostrando disponibilità verso...
Temi più discussi: L'Europa è già nel mirino di un'offensiva russa allargata: così Mosca ha ampliato il perimetro; Chi può e chi non può; Europa: boom delle spese militari. Ed è solo l’inizio; Chi può e chi non può (di Marco Travaglio).
Putin è impantanato in una guerra impossibile da vincerePer la prima volta una rivista vicina al governo di Mosca ha ammesso che l’obiettivo di un cambio di regime a Kiev è ormai irraggiungibile e che una pace negoziata sarebbe nell’interesse della Russia ... internazionale.it
CHI PUÒ E CHI NON PUÒ Marco Travaglio Trump è impantanato in Iran. L’Ue vaga a tentoni senza bussola: altre sanzioni a Mosca e nuovi tribunali speciali anti-Putin nei giorni pari, dialogo con Mosca e più acquisti di gas russo nei giorni dispari. Così la guer x.com
Il brutale attacco della Russia su Kyiv con l’uso di missili balistici e il supermissile Oreshnik progettato per colpire l’Europa, è la dimostrazione che è Vladimir Putin a non volere la pace. Prosegue una insensata guerra in cui è ormai impantanato, che ha provoc facebook
Droni su Mosca, economia in tilt. Putin vola da Xi in cerca di aiutiGli ucraini colpiscono la capitale, il Pil è in crisi. Ma dopo il summit con Trump, il leader cinese rimane tiepido: accordi commerciali ma niente supporto militare ... msn.com