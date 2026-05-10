Guerra Russia-Ucraina Putin apre all’Ue con una condizione

Dopo la parata del 9 maggio dedicata al giorno della Vittoria, il presidente russo ha fatto dichiarazioni sorprendenti, mostrando disponibilità verso l’Unione Europea. Tuttavia, ha posto una condizione precisa e ha mantenuto un tono cauto rispetto alle richieste degli Stati Uniti di una tregua prolungata. Le sue parole segnano un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti e si inseriscono in un quadro di tensioni ancora in evoluzione nel conflitto tra Russia e Ucraina.

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