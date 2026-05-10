Guerra Russia-Ucraina Putin apre all’Ue con una condizione
Dopo la parata del 9 maggio dedicata al giorno della Vittoria, il presidente russo ha fatto dichiarazioni sorprendenti, mostrando disponibilità verso l’Unione Europea. Tuttavia, ha posto una condizione precisa e ha mantenuto un tono cauto rispetto alle richieste degli Stati Uniti di una tregua prolungata. Le sue parole segnano un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti e si inseriscono in un quadro di tensioni ancora in evoluzione nel conflitto tra Russia e Ucraina.
Conflitto Russia – Ucraina. Wladimir Putin spiazza con le sue dichiarazioni dopo la parata del 9 maggio dedicata alla celebrazione del giorno della Vittoria, mostrandosi aperto all’Ue, pur frenando sulle aspettative Usa di una tregua lunga. Una Piazza Rossa in sordina La parata sulla Piazza Rossa è durata appena 45 minuti. Niente missili di ultima generazione, niente carri moderni: a sfilare solo i vecchi T-34 che nel 1945 entrarono a Berlino. Strade vuote, internet e sms bloccati sui cellulari. Misure di sicurezza eccezionali per il timore di attacchi con droni ucraini. In conferenza stampa, il presidente russo commenta il sostegno occidentale a Kiev: “ Hanno cominciato a intensificare la sfida con la Russia, che continua ancora oggi.🔗 Leggi su 361magazine.com
Guerra Russia - Ucraina, Crosetto: Europa all'angolo, non ha una sola voce
Notizie correlate
Leggi anche: Guerra Russia - Ucraina, Putin a sorpresa vuole la pace: "Stiamo per concludere, pronto a negoziare con Ue"
Leggi anche: Guerra del grano tra Russia e Ucraina, l’Ue salva Kiev con +386% di importazioni