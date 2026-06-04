Puppo | Cobolli ha fatto le prove generali in Coppa Davis In questo momento Jodar ha un limite

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una puntata di TennisMania su YouTube, è stato menzionato che il giocatore Cobolli ha partecipato alle prove generali in vista della Coppa Davis. Si è anche parlato di un limite attuale per un altro tennista, Jodar. La discussione si è concentrata sul torneo di Roland Garros 2026 e sulle prestazioni degli atleti italiani.

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Nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è continuato a parlare dell’incredibile Roland Garros 2026 dei tennisti italiani. Il successo di Flavio Cobolli sul canadese Felix Auger-Aliassime ha aperto la strada agli azzurri in attese delle semifinali. Dario Puppo, conduttore della trasmissione, ha voluto rimarcare i risultati del movimento, soffermandosi in primis sul quarto di finale giocato dal romano. I risultati degli italiani e la semifinale raggiunta da Cobolli: “Dopo l’Australian Open del 2024 siamo ad una serie di 10 Slam in cui ci sarà un italiano almeno in semifinale. La prova generale di questo torneo è stata la Coppa Davis giocata a Bologna nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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