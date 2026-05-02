A Madrid si è svolto il primo incontro ufficiale tra Jannik Sinner e Rafael Jodar, che ha visto il giovane italiano affrontare un avversario molto competitivo. Durante la partita, Jodar ha messo in grande difficoltà Sinner, spingendolo al limite. L'incontro ha fornito indicazioni sulla condizione attuale di Sinner, offrendo uno sguardo sul suo livello di forma e sulla sfida rappresentata dal suo avversario.

Il primo incrocio ufficiale tra Jannik Sinner e Rafael Jodar, andato in scena a Madrid, ha offerto molto più di una semplice indicazione sullo stato di forma del numero uno del mondo. È stato, piuttosto, un banco di prova rivelatore per il giovane spagnolo, capace di reggere l’urto con personalità e qualità, fino a trascinare il match al tie-break del secondo set. A sottolineare il peso specifico della prestazione di Jodar è intervenuto David Ferrer, oggi capitano della Spagna di Coppa Davis, che ha letto la sfida in chiave prospettica oltre che tecnica a Radioestadio Noche. “ Rafa Jodar ha tenuto testa al numero 1 del mondo, e mantenere questo livello di prestazioni non è facile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - David Ferrer esalta Jodar: “Ha messo in grande difficoltà Sinner, l’ha spinto al limite”

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