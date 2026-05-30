Garofalo presidio dei lavoratori | Appalti al ribasso adesso basta

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti alla sede di una ditta che produce cassette e accessori plastici per catene di negozi e supermercati. La protesta si è svolta ieri mattina, con i lavoratori che hanno espresso il loro dissenso riguardo agli appalti a basso costo, chiedendo di interrompere questa pratica. La società si trova in via del Biancospino ed è coinvolta nella produzione di componenti per grandi catene di distribuzione.

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di Pier Francesco Nesti Presidio ieri mattina alla Garofalo, azienda con sede in via del Biancospino e che produce cassette e accessori plastici per alcune catene come Obi e Le Roy Merlin e vari supermercati. A indire la protesta il sindacato Sudd Cobas, che ha denunciato un improvviso cambio d’appalto, fatto proprio dopo la regolarizzazione dei lavoratori. In totale nove dipendenti, italiani e stranieri, originari del Pakistan, della Nigeria e del Marocco, e che imballano e preparano gli ordini destinati ai negozi. I sindacati non ci stanno: "Dobbiamo dire basta agli appalti al ribasso usati come mezzo per mantenere i lavoratori nella precarietà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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