I lavoratori hanno organizzato un presidio davanti alla sede di una ditta che produce cassette e accessori plastici per catene di negozi e supermercati. La protesta si è svolta ieri mattina, con i lavoratori che hanno espresso il loro dissenso riguardo agli appalti a basso costo, chiedendo di interrompere questa pratica. La società si trova in via del Biancospino ed è coinvolta nella produzione di componenti per grandi catene di distribuzione.

di Pier Francesco Nesti Presidio ieri mattina alla Garofalo, azienda con sede in via del Biancospino e che produce cassette e accessori plastici per alcune catene come Obi e Le Roy Merlin e vari supermercati. A indire la protesta il sindacato Sudd Cobas, che ha denunciato un improvviso cambio d’appalto, fatto proprio dopo la regolarizzazione dei lavoratori. In totale nove dipendenti, italiani e stranieri, originari del Pakistan, della Nigeria e del Marocco, e che imballano e preparano gli ordini destinati ai negozi. I sindacati non ci stanno: "Dobbiamo dire basta agli appalti al ribasso usati come mezzo per mantenere i lavoratori nella precarietà". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Garofalo, presidio dei lavoratori: "Appalti al ribasso, adesso basta"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gioia Tauro, il Partito Democratico al fianco dei lavoratori al presidio sindacale al portoA Gioia Tauro, questa mattina, si è svolta una manifestazione al porto, il più grande scalo container del Mediterraneo.

Carabinieri al Comune, controlli su appalti cimiteriali: sotto esame la posizione dei lavoratoriI carabinieri sono intervenuti presso il Comune per effettuare controlli sugli appalti pubblici relativi ai servizi cimiteriali.

Argomenti più discussi: Garofalo, presidio dei lavoratori: Appalti al ribasso, adesso basta; Appalti al ribasso e riduzione dei livello occupazionali: nuovo sciopero a Campi; Sindacato. Sebastiano Tripoli nuovo Segretario Generale della Femca Cisl. Il nostro impegno per una migliore tutela dei lavoratori continua. Rilanciamo contrattazione, partecipazione, sicurezza e formazione - CISL; Femca Cisl, Sebastiano Tripoli eletto nuovo Segretario Generale.

Presidio dei lavoratori in Prefettura: Stabilimento Sangraf ormai in stato d’abbandonoLa vertenza Sangraf con il presidio dei dipendenti davanti alla Prefettura riaccende il tema, sopito e preoccupante, delle condizioni di lavoro sul territorio. I lavoratori, che ancora ad aprile non ... lanazione.it