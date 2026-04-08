Lavoro povero il governo pronto a un nuovo favore ai sindacati amici | via libera ai contratti al ribasso

Nei giorni che precedono il Primo Maggio, il governo ha annunciato l’intenzione di approvare nuove norme che faciliteranno la contrattazione collettiva a condizioni più flessibili. La proposta prevede la possibilità di stipulare contratti con salari più bassi rispetto ai livelli precedenti, favorendo accordi con alcuni sindacati considerati vicini alle autorità di governo. La misura solleva critiche da parte di chi denuncia un peggioramento delle condizioni di lavoro per molti dipendenti.

Con l’avvicinarsi del Primo Maggio, il governo Meloni e in particolare la Lega sono pronti con un nuovo regalo ai sindacati “amici”, come l’ Ugl e la Cisal. È in arrivo una norma che li aiuterà a far applicare i loro contratti collettivi, spesso con condizioni al ribasso, spezzando quello che il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon chiama “il monopolio di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil ”. Il pretesto sarà la scadenza fissata dalla legge delega sul salario minimo, che casca pochi giorni prima della festa dei lavoratori. Con una serie di tecnicismi, arriverà il favore ai sindacati più allineati, quelli non “confederali”, tanto più ora che pure i rapporti con la Cisl sono più freddi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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