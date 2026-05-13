Negli ultimi giorni si sono svolti incontri tra alcuni allenatori e i club interessati, con discussioni che riguardano le prossime decisioni sulla panchina. In particolare, Paolo Vanoli sta cercando di conquistare la fiducia del club, mentre un altro tecnico potrebbe superare un collega in lista. Nel frattempo, un allenatore sta valutando anche un eventuale approccio da parte di una squadra inglese.

Il faccia a faccia (più che interlocutorio) andato in scena nei giorni scorsi tra Paolo Vanoli e la dirigenza della Fiorentina avrà un seguito: entro la fine del campionato - probabile nella settimana che porterà alla gara con l’Atalanta - le parti torneranno ad aggiornarsi per valutare la possibilità di trovare un accordo per estendere l’attuale accordo in scadenza a fine giugno. Al momento però, nonostante le smentite, l’idea più forte all’interno del club non è quella di proseguire con l’allenatore di Varese ma di cambiare guida tecnica e in tal senso i due nomi che il ds Paratici sta monitorando più di altri nel panorama italiano per la...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il conto alla rovescia per la panchina. Vanoli se la gioca, De Rossi può scavalcare Grosso, Iraola parla anche col Palace

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