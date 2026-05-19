Inclusione e riscatto | il Terzo Settore riparte dalla Casa Circondariale di Ariano Irpino

Ieri pomeriggio si è svolto un incontro dedicato alla cooperazione sociale, con un’attenzione particolare al lavoro della Cooperativa Sociale Artour all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino. Alla manifestazione era presente un rappresentante di alto livello del parlamento, l’Onorevole Franco Mari. L’evento ha affrontato temi legati all’inclusione e al riscatto, evidenziando le attività avviate nel contesto penitenziario e le iniziative di integrazione sociale promosse dal settore del volontariato e delle cooperative sociali.

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Ieri pomeriggio, alla presenza dell'Onorevole Franco Mari, è stato affrontato il tema cruciale della cooperazione sociale, con un focus sul lavoro svolto dalla Cooperativa Sociale Artour all'interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino.In passato, grazie all'applicazione dell'articolo 21, i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Operazione anti-droga nella casa circondariale di Ariano IrpinoDroga e telefoni in carcere: lodevole operazione della Polizia Penitenziaria nella C. Ariano Irpino, misura cautelare per spaccio: giovane arrestato dalla Guardia di FinanzaIndagini della Guardia di Finanza: ricostruito un presunto giro di spaccio anche verso minorenni Nella giornata di ieri, i finanzieri del Comando... Quando l’impresa crea inclusione: a Roma storie e modelli di innovazione sociale 11 Maggio 2026 Redazione Alla Pontificia Università della Santa Croce il confronto tra istituzioni, ricercatori e imprese sociali su nuovi modelli di inclusione ? Roma – In un co x.com Previdenza e Terzo settore, come garantire il futuro dei lavoratori del socialeA Trento in occasione della tre giorni della Piazza del Volontariato un incontro dedicato al tema promosso da Itasolidale sotto il titolo: Pensione e welfare: prendersi cura del futuro. Ecco come è ... vita.it Lavoro, dignità, futuro: istituzioni, imprese e terzo settore a confronto sull'inclusione lavorativaIl lavoro come leva di dignità, integrazione sociale e sviluppo sostenibile. È questo il tema al centro del convegno Lavoro, Dignità, Futuro – Dal disagio all’opportunità: istituzioni, imprese e ... iltempo.it