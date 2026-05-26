AI e Pubblica Amministrazione | alla Camera il confronto promosso dal Centro LEITAI sulla trasformazione digitale e i modelli di governance

Alla Camera si è svolto un confronto promosso dal Centro LEITAI sulla trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione. L'incontro ha affrontato la creazione di politiche di innovazione che integrino diritto, etica e cybersicurezza. L'obiettivo è mettere la tecnologia al servizio delle istituzioni e dei cittadini, coinvolgendo autorità di settore e accademici in un dialogo multidisciplinare.

Delineare politiche d'innovazione capaci di coniugare diritto, etica e cybersicurezza, ponendo la tecnologia al servizio delle istituzioni e del cittadino attraverso un confronto multidisciplinare tra autorità di settore e mondo accademico. Questo è stato il tema centrale del Convegno di Studi "La PA nell'era dell'IA. Casi d'uso e sfide di policy per la trasformazione digitale delle istituzioni", tenutosi oggi presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati e organizzata dal Centro di Ricerca Interuniversitario Centre for Law and Ethics of Innovation, Technology and Artificial Intelligence (LEITAI) — promosso dalle Università San Raffaele Roma, Università Pegaso e Universitas Mercatorum. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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