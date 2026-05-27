Financial Forum 2026 | la trasformazione della funzione Finance al centro della VI edizione

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 130 relatori tra CFO, Chief Credit Officer e Chief Risk Officer si sono riuniti alla VI edizione del Financial Forum 2026. L'evento si è concentrato sulla trasformazione della funzione Finance, con interventi di manager e rappresentanti di istituzioni finanziarie. La conferenza ha analizzato le sfide e le innovazioni del settore, attirando un pubblico qualificato e ponendo l'accento sui cambiamenti in atto nel campo finanziario.

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Oltre 130 speaker presenti tra Cfo, Chief Credit Officer, Chief Risk Officer, manager e istituzioni, confermandosi come uno dei principali osservatori italiani sulle trasformazioni della funzione Finance. E’ la VI edizione del “Financial Forum 2026”, promosso da Comunicazione Italiana e svoltosi presso la sede di Assolombarda a Milano. Al centro dell’edizione 2026 il tema ‘Impact of Voice’: il ruolo sempre più strategico della funzione Finance tra intelligenza artificiale, sostenibilità, governance e innovazione digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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