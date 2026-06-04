Prurito e ittero scopre il tumore epatico | 15 ore di operazione salvato con tecnica dei due fegati

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un paziente con prurito e ittero è stato sottoposto a un intervento chirurgico di 15 ore per rimuovere un tumore epatico. L’operazione è stata condotta utilizzando la tecnica dei “due fegati”, che ha permesso di salvare la vita al paziente. L’intervento si è svolto presso un ospedale di Pisa ed è considerato di elevata complessità, attirando l’attenzione nel settore scientifico internazionale per l’uso di metodi innovativi.

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Pisa, 4 giugno 2026 – All’ Aoup di Pisa, un nuovo caso clinico destinato a diventare materiale di interesse scientifico internazionale per l’ elevata complessità e l’innovazione delle tecniche chirurgiche. Un uomo ultraottantenne affetto da colangiocarcinoma perilare, inizialmente escluso dal trattamento chirurgico immediato, è stato operato con successo dal team della chirurgia epatica del risparmio d’organo diretta dal dottor Lucio Urbani. L’operazione ha permesso di ottenere una radicalità oncologica e il recupero completo della qualità di vita. La storia del paziente. Il paziente era stato inizialmente considerato non candidabile alla chirurgia a causa dell’elevata complessità del caso, dell’ampio volume di fegato da asportare, dell’ittero e dell’avanzata età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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