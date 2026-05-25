Un paziente con un tumore molto raro e considerato incurabile è stato operato con una tecnica mai prima tentata. L’intervento è stato eseguito presso l’Istituto europeo di oncologia a Milano. La procedura rappresenta un nuovo passo nel trattamento di questa tipologia di malattia. La notizia è stata resa nota il 25 maggio 2026.

Milano, 25 maggio 2026 – Una nuova frontiera della sanità viene raggiunta dagli specialisti dello Ieo, l’Istituto europeo di oncologia, fondato a Milano nel 1991 dal professor Umberto Veronesi. L’operazione. Un'équipe multidisciplinare, guidata da Lorenzo Spaggiari, direttore del Programma polmone dell'Istituto europeo di oncologia, ha eseguito con successo il primo intervento chirurgico al mondo di rimozione di un avanzato carcinoma adenoidocistico delle vie aeree della parte sinistra. Il paziente, un quarantenne che alla diagnosi non aveva possibilità di cura, a sei mesi dall'operazione sta bene ed è tornato alla sua quotidianità, come se si fosse sottoposto a una normale pneumectomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ieo, paziente affetto da tumore rarissimo (e considerato incurabile) salvato con un’operazione mai tentata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Affetto da un tumore cerebrale incurabile, ha lanciato un appello video per chiedere di poter accedere al suicidio assistito in ItaliaUn uomo affetto da un tumore cerebrale incurabile ha pubblicato un video in cui chiede di poter accedere al suicidio assistito in Italia.

Leggi anche: Tom Gunkel salvato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna da tumore e metastasi: in Inghilterra era "incurabile"

Temi più discussi: Paziente Esperto EUPATI, parte dallo IEO la campagna sul valore della ricerca clinica; Tumori: prevenzione personalizzata in base al rischio individuale, la strategia IEO; IEO e AVIS insieme: nasce a Milano un nuovo modello di prevenzione oncologica di precisione; Oncologia del futuro, Roberto Orecchia (IEO): Servono innovazione e accesso equo per cambiare la cura dei tumori.

Un nuovo traguardo per lo IEO Proton Center: sono stati raggiunti i 500 pazienti trattati con Protonterapia. Un risultato significativo che testimonia il valore della tecnologia applicata all’oncologia e la fiducia delle persone che scelgono di affidarsi a IEO. Compli x.com

Intervento storico allo Ieo, rimosso un tumore da soli 15 casi al mondo: salvo un 40enne senza possibilità di curaIl primo intervento chirurgico al mondo di rimozione di un grave tumore dalle vie aeree a sinistra è stato svolto allo Ieo di Milano. L'operazione è stata eseguita con successo dall'équipe ... milanotoday.it

Accademia del Paziente Esperto EUPATI, la campagna sul valore della ricerca clinica arriva nelle regioniAll’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) il primo evento regionale della campagnadi sensibilizzazione La ricerca siamo noi. Tutti insieme, dalla scienza alla cura promossa dall’Accademia del Paziente ... dire.it