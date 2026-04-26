Due valvole riparate senza fermare il cuore | 82enne salvato con un' innovativa tecnica all' ospedale Molinette

A Torino, un uomo di 82 anni con gravi patologie vascolari è stato sottoposto a un intervento innovativo presso l'ospedale Molinette. Durante l’operazione, sono state riparate due valvole cardiache senza dover arrestare il cuore e utilizzando un solo accesso. Questa tecnica permette di intervenire senza interrompere temporaneamente le funzioni cardiache, riducendo i rischi e i tempi di recupero.

Senza fermare il cuore e con un unico accesso, sono state trattate due valvole cardiache del cuore di Giovanni, 82enne torinese con gravi patologie vascolari. All’ospedale Molinette di Torino, usando per la prima volta questa tecnica innovativa, l’anziano è stato salvato e dimesso dopo pochi.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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