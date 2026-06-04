Province Roberti | Con i nuovi enti un governo più vicino ai cittadini
Il Friuli Venezia Giulia si appresta a ripristinare le Province. L’assessore regionale alle autonomie locali ha presentato alla II commissione consiliare il disegno di legge 86, che riguarda la reintroduzione di questi enti. Secondo l’assessore, questa modifica mira a rendere il governo più vicino ai cittadini. La proposta prevede il ritorno delle Province come enti amministrativi, senza ulteriori dettagli sui tempi di attuazione o sui contenuti specifici del disegno di legge.
Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad abbracciare di nuovo le Province. L'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha illustrato questa mattina, alla II commissione consiliare del consiglio regionale il disegno di legge 86, relativo alla reintroduzione degli enti.Il percorso. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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