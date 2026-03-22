"Le Istituzioni e tutti gli attori coinvolti devono affrontare in sinergia con l'obiettivo di rendere sempre più sicuro l'utilizzo delle nuove tecnologie" - Roma – “La nuova IA Generativa rappresenta una straordinaria opportunità per rendere il sistema sanitario più vicino ai cittadini ma coglierne appieno il potenziale è necessario rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e comunità scientifica, definendo regole chiare, investimenti mirati e una visione strategica condivisa”. Lo ha dichiarato Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni nel corso della conferenza nazionale “AI & Cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali”, in corso al Senato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Deiana: L’IA generativa renderà il Ssn più vicino ai cittadini

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