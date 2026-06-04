Il portiere ha dato il suo assenso all’Inter, mentre le trattative con la Lazio sono ancora in corso. Nei prossimi giorni si prevedono ulteriori contatti tra le parti per definire il trasferimento. La situazione resta aperta, senza conferme definitive sulla conclusione dell’accordo. Al momento, non ci sono dettagli sui termini dell’intesa tra le società coinvolte.

di Stefano Cori Provedel ha già dato il suo ok all’Inter, manca ancora l’intesa con la Lazio. Matteo Moretto fa il punto della situazione. Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Ivan Provedel, profilo individuato come secondo portiere: PROVEDEL PRIMISSIMO NOME « Confermo che l’idea è quella di tenere Martinez primo perché ha dimostrato di avere livello per essere il primo dell’Inter, ma il club gli vuole affidare un portiere di garanzia per essere coperta al massimo. Si è parlato di Kepa, ma Provedel è uno dei primissimi nomi». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER ACCORDO CON IL GIOCATORE E CON LA LAZIO? « L’Inter ha già accordo con Provedel che ha detto sì all’Inter e vuole andare all’Inter, manca l’accordo tra club. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Provedel primo nome per la porta, ok del giocatore: contatti con la Lazio nei prossimi giorni

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