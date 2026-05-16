Vlahovic il giocatore ha comunicato una cosa alla Juventus | il punto sul giocatore serbo e cosa succederà nei prossimi giorni – VIDEO

Il futuro di Vlahovic alla Juventus resta incerto, con il giocatore che ha comunicato di aver chiesto un periodo di attesa prima di proseguire le trattative. Nei prossimi giorni, si prevede di riprendere i contatti tra il club e il calciatore per definire eventuali sviluppi. La situazione resta da seguire attentamente, senza che siano state ancora prese decisioni definitive o annunci ufficiali. La situazione attuale vede un'interazione tra le parti in attesa di sviluppi concreti.

di Francesco Spagnolo Il futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere. Il calciatore ha chiesto alla Juventus di aspettare e nei prossimi giorni riprenderanno i contatti. Sono giorni decisivi per il futuro di Vlahovic alla Juventus. Nell’appuntamento sul canale Youtube di .com Eleonora Trotta ha fatto il punto sulla situazione del serbo. La giornalista ha delineato uno scenario cruciale per il destino del bomber serbo: « I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Vlahovic. Già da lunedì partiranno nuovi contatti per conoscere le volontà dell’attaccante serbo, che al momento ha messo in stand-by l’offerta della Juventus. I bianconeri mettono sul tavolo uno stipendio con una base da circa 6 milioni di euro a stagione con l’aggiunta di alcuni bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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