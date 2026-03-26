Nei prossimi giorni, è prevista la firma del contratto per il primo lotto di lavori sulla linea 10 del trasporto pubblico. Lunedì 30 marzo, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, si svolgerà l’evento ufficiale con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del ceo di Webuild. La cerimonia si terrà alla presenza del sindaco, del presidente della Regione Campania, dell’assessore comunale alle infrastrutture e del dirigente aziendale.

La linea collegherà il centro di Napoli con la stazione alta velocità di Afragola, passando per alcuni comuni a nord del capoluogo campano Il contratto sarà sottoscritto dal presidente di EAV Umberto De Gregorio e dal presidente del Consorzio Partenope 10 Webuild spa, Guido Mannella. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Linea 10, nei prossimi giorni la firma del contratto per il primo lotto di lavori

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