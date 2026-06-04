Il gruppo consiliare del Pd ha criticato il sindaco in seguito alla protesta degli asili nido organizzata dalla Rsu del Comune. La manifestazione si è svolta per contestare alcune decisioni amministrative riguardanti i servizi per l’infanzia. La protesta è stata l’ultima di una serie di iniziative di lavoratori e rappresentanti sindacali per evidenziare problemi nel settore. Il dibattito pubblico si è acceso su questioni legate alla gestione e alle condizioni del personale degli asili.

"Un sindaco contro il lavoro". Ad intervenire sul caso degli asili nido è il gruppo consiliare del Pd all’indomani dell’ennesima protesta indetta dalla Rsu del Comune. "Le educatrici degli asili nido di Foligno – spiegano i Dem – di fronte alla chiusura al dialogo più volte reiterata, espressa dal sindaco di Foligno, hanno giustamente deciso di intensificare la mobilitazione, sospendendo gli straordinari per un mese. Qual è la risposta del sindaco? Solo anatemi e frasi fatte, definendo il tutto semplicisticamente strumentale e bollando il sindacato e le lavoratrici come colpevoli di un attacco 2politico-sindacale“ ai cittadini". Il sindaco sostiene che non si possono fare nuove assunzioni, perché la legge prevede il tetto massimo del 27% delle entrate correnti per la spesa del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protesta degli asili nido. Il Pd attacca il sindaco: "È contro il lavoro"

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