Asili nido il Pd attacca il governo sul Dfp | Obiettivo tagliato dal 33% al 15% traditi giovani e Mezzogiorno
Il dibattito sul Documento di finanza pubblica si concentra nuovamente sugli asili nido, con il Partito Democratico che critica il governo per aver ridotto gli investimenti previsti. Secondo il partito, l’obiettivo di spesa per i servizi educativi è stato diminuito dal 33% al 15%, un cambiamento che, secondo loro, penalizza i giovani e le aree del Mezzogiorno. La discussione si svolge durante l’esame in Parlamento del documento finanziario.
Nuovo scontro politico sul Documento di finanza pubblica all’esame del Parlamento. Il bersaglio, questa volta, sono gli asili nido. Secondo i democratici, il governo avrebbe infatti ridimensionato l’obiettivo di copertura minima dei posti per la prima infanzia, facendolo scendere dal 33% al 15%. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Una raccolta di contenuti
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