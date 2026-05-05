Welfare e lavoro sugli asili nido il Pd rivendica i risultati raggiunti

Il Partito Democratico della Città metropolitana annuncia di aver ottenuto risultati significativi nel settore dei servizi sociali, in particolare riguardo agli asili nido. La formazione politica sottolinea i progressi compiuti dall’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà, evidenziando come siano stati avviati interventi concreti per migliorare il welfare e il lavoro in questo ambito. La comunicazione si concentra sui successi ottenuti e sulla direzione futura indicata dall’attuale gestione.