Welfare e lavoro sugli asili nido il Pd rivendica i risultati raggiunti
Il Partito Democratico della Città metropolitana annuncia di aver ottenuto risultati significativi nel settore dei servizi sociali, in particolare riguardo agli asili nido. La formazione politica sottolinea i progressi compiuti dall’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà, evidenziando come siano stati avviati interventi concreti per migliorare il welfare e il lavoro in questo ambito. La comunicazione si concentra sui successi ottenuti e sulla direzione futura indicata dall’attuale gestione.
Il Partito democratico della Città metropolitana rivendica con forza il lavoro portato avanti dall’amministrazione guidata da Giuseppe Falcomatà nel settore dei servizi sociali, indicando con chiarezza la direzione per il futuro della città.Si legge in una nota: “Quando siamo arrivati, il welfare.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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