Proseguono i lavori di riqualificazione della pavimentazione di via Garibaldi
Da lunedì sono iniziati i lavori di riqualificazione della pavimentazione lungo l’intera via Garibaldi, che coinvolgono sia la parte asfaltata che quella in acciottolato. La fase di intervento si aggiunge alle operazioni in corso in piazza Matteotti. I lavori prevedono il rifacimento delle superfici e la sistemazione del manto stradale in tutto il tratto interessato. La riqualificazione si svolge in più fasi e durerà fino alla conclusione degli interventi programmati.
Da lunedì i lavori di riqualificazione della pavimentazione, attualmente in corso in piazza Matteotti, interesseranno la via Garibaldi nell’intero tratto asfaltato e nella parte di acciottolato. Nella circostanza, piazza Matteotti verrà interamente riaperta alla sosta. I lavori di lunedì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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