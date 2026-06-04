Proseguono i lavori di riqualificazione della pavimentazione di via Garibaldi

Notizia in breve

Da lunedì sono iniziati i lavori di riqualificazione della pavimentazione lungo l’intera via Garibaldi, che coinvolgono sia la parte asfaltata che quella in acciottolato. La fase di intervento si aggiunge alle operazioni in corso in piazza Matteotti. I lavori prevedono il rifacimento delle superfici e la sistemazione del manto stradale in tutto il tratto interessato. La riqualificazione si svolge in più fasi e durerà fino alla conclusione degli interventi programmati.