Durante le ore notturne, il ponte Garibaldi rimane chiuso mentre continuano i lavori per il progetto BRT. Sono stati installati i primi semafori e sono state preparate le basi per circa 40 fermate lungo il percorso. I lavori per la realizzazione del sistema di trasporto rapido stanno procedendo con ritmo intenso, coinvolgendo diverse fasi di intervento lungo le vie interessate.

I primi semafori sono stati installati e sono state predisposte le basi per 40 fermate. Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema di trasporto urbano che si svilupperà su quattro linee percorse da bus elettrici. Al momento sono stati realizzati 14 chilometri sui 22,6 totali (considerando solo la carreggiata stradale). E il cantiere da oggi si sposta anche sul ponte Garibaldi. Il Comune ha imposto nuove limitazioni stradali per oggi, domani e venerdì: dalle 23.30 alle 5. 30 sarà chiuso al transito il ponte. Il provvedimento Il provvedimento è stato adottato per consentire... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il Brt

Bari, stop notturno al ponte Garibaldi: ecco i nuovi blocchi BrtIl Comune di Bari ha disposto nuove limitazioni al traffico sul ponte Garibaldi per le notti tra il 7 e il 10 aprile, nell’ambito dei cantieri per il...

Nuovo stop alla circolazione sul ponte Garibaldi: 4 giorni di cantieri Brt, divieti nelle ore notturneLe disposizioni del Comune saranno valide elle notti di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 aprile, dalle 23.

Temi più discussi: Brt a Bari, chiuso al traffico il ponte Garibaldi le notti dal 7 al 10 aprile. Dal 7 aprile un mese di restringimenti su via Di Vagno; Nuovo stop alla circolazione sul ponte Garibaldi: 4 giorni di cantieri Brt, divieti nelle ore notturne; Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il Brt; Nuovo stop alla circolazione sul ponte Garibaldi: 4 giorni di cantieri Brt, divieti nelle ore notturne.

Ponte Garibaldi chiuso di notte. Proseguono i lavori per il BrtI primi semafori sono stati installati e sono state predisposte le basi per 40 fermate. Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema ... quotidianodipuglia.it

Lavori per il Brt a Bari, per il ponte Garibaldi un mese di divieti e disagi alla circolazioneFirmata l’ordinanza: tra Japigia e Madonnella si parte con il divieto al transito di tutti i veicoli nelle notti di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e ... bari.repubblica.it

Il provvedimento prevede il divieto di transito per tutti i veicoli sul Ponte Garibaldi nelle notti del 7, 8, 9 e 10 aprile, dalle ore 23:30 alle 5:30 del mattino successivo - facebook.com facebook

Brt a Bari, chiuso al traffico il ponte Garibaldi le notti dal 7 al 10 aprile. Dal 7 aprile un mese di restringimenti su via Di Vagno x.com