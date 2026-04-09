L’Asl ha annunciato un cambio alla guida del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Pino D’Andria ha lasciato temporaneamente il suo incarico, sostituito ad interim da un nuovo dirigente. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza specificare i motivi o i tempi di questa transizione. La direzione dell’ospedale ha confermato la modifica senza ulteriori dettagli.

Pino D’Andria ha lasciato la direzione ad interim del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Il medico, esperto e conosciuto in tutta la struttura, non abbandona l’ospedale ma si concentra esclusivamente sul ruolo di dirigente medico. L’azienda sanitaria locale ha reagito prontamente alla notizia, cercando di evitare che il caso scatenasse tensioni o speculazioni sulla gestione del reparto. La decisione del professionista è stata infatti motivata da questioni di natura privata e familiare, come indicato nella comunicazione ufficiale inviata dal medico stesso. Secondo quanto comunicato dall’Asl, la scelta di D’Andria non ha alcun legame con eventuali disagi organizzativi o momenti di caos all’interno del Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perrino, cambia la guida del Pronto Soccorso: l’Asl interviene

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