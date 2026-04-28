La stanza del Codice Rosa del pronto soccorso usata impropriamente la Asl | Misura eccezionale

La stanza del Codice rosa al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, creata per le donne vittime di violenza e a loro destinata, è stata in realtà utilizzata per altri tipi di assistenza. A denunciare il caso era stata la consigliere regionale del Pd del Lazio Eleonora Mattia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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