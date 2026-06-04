Pronto soccorso Boscotrecase riapre | svolta per l’area vesuviana

Il pronto soccorso di Boscotrecase riapre dall’11 giugno. La struttura è considerata un presidio strategico per la gestione delle emergenze e la sanità nell’area vesuviana. La riapertura riguarda la ripresa delle attività di pronto intervento, con un intervento diretto sulla capacità di assistenza territoriale. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali modifiche o investimenti recenti.

Dall’11 giugno riapre il pronto soccorso di Boscotrecase: Saiello (M5S) parla di presidio strategico per sanità e emergenze del territorio. “La riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, prevista per l’11 giugno, rappresenta un risultato fondamentale per tutta l’area vesuviana. In questi anni, in Consiglio regionale, abbiamo sostenuto con forza la necessità di restituire piena operatività a questo presidio, raccogliendo le istanze dei territori, dei cittadini e degli operatori sanitari. La rete dell’emergenza-urgenza ha bisogno di un punto di riferimento come quello di Boscotrecase”. A dirlo è il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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