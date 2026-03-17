FOTO Il nuovo Pronto Soccorso prende forma | prima area pronta

Il nuovo Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sta prendendo forma con la prima area completata. Il progetto di ristrutturazione completa dell’ospedale prevede di raddoppiare la superficie totale dell’area dedicata all’emergenza. L’intervento è in corso e rappresenta un passo importante per l’aggiornamento delle strutture sanitarie della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il progetto di ristrutturazione integrale del Pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un intervento strategico che porterà al raddoppio della superficie complessiva dell’area dell’emergenza. Al termine dei lavori, previsto entro la prossima primavera, la struttura passerà dagli attuali 1.040 metri quadrati a 2.515, con ambienti completamente riqualificati, più funzionali per il personale sanitario e più confortevoli per pazienti e accompagnatori. Un passaggio fondamentale di questo percorso sarà compiuto domani, 18 marzo, quando sarà consegnata la nuova superficie di 1400 metri quadrati e si procederà, contestualmente, al graduale trasferimento dei servizi dalla precedente area di circa mille metri quadrati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Il nuovo Pronto Soccorso prende forma: prima area pronta Articoli correlati Indennità di pronto soccorso: Regione pronta a mettere risorse proprie, il Nursind incalzaLa Regione apre alla possibilità di aggiungere risorse proprie per garantire l’indennità di pronto soccorso prevista dal Ccnl, coprendo il divario... FOTO: Lo stadio costruito per la Royal Rumble prende formaLa WWE sta costruendo da zero un'arena nel King Abdullah Financial District per ospitare il premium live event del 31 gennaio, e le ultime foto... Forced to Marry into a Rich Family to Save Her Mother—She Was Spoiled by the CEO! Contenuti utili per approfondire Pronto Soccorso Temi più discussi: Salute, inaugurato a Palermo il nuovo pronto soccorso del Cervello; VIDEO | Inaugurato il nuovo pronto soccorso del Cervello, Faraoni: Gli ultimi fatti dolorosi rischiano di oscurare un anno di lavoro; Molinette e Cto inaugurano 3 nuovi reparti: ora tocca al cantiere del pronto soccorso; Flop assunzioni al Pronto soccorso di Urbino: arriverà un solo medico (forse). Cooperazione, inaugurato in Tunisia il nuovo pronto soccorso del Mongi SlimTaglio del nastro all'Ospedale Mongi Slim di La Marsa per l'inaugurazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento del servizio di pronto soccorso, realizzati con il sostegno della Cooperazione ... ansa.it ‘Cervello’, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso: Struttura all’avanguardiaPALERMO – Un nuovo tassello nel piano di potenziamento della sanità palermitana. È stato inaugurato questa mattina il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello, un intervento strutturale atteso da ... livesicilia.it Asl To3, arriva in Pronto Soccorso l’Infermiere/a di Processo: una figura innovativa per ridurre i tempi di attesa x.com SAPRI, 6 MILIONI PER IL RILANCIO DELL’OSPEDALE: NUOVO PRONTO SOCCORSO E REPARTI SPECIALISTICI- Una svolta attesa da anni per il Golfo di Policastro: arriva il via libera a 6 milioni di euro per il potenziamento dell’ospedale di Sapri. Un inve - facebook.com facebook