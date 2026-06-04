Riapre il pronto soccorso di Boscotrecase | serve 300mila persone nell' area vesuviana

L'ospedale di Boscotrecase torna a offrire un servizio di emergenza alla cittadinanza. Giovedì 11 giugno alle ore 9 verrà riaperto ufficialmente il pronto soccorso del presidio ospedaliero, con una cerimonia alla quale sono stati invitati il presidente della regione Campania Roberto Fico e il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turismo, traina il last minute per la Pasqua nell’area vesuvianaDurante la settimana di Pasqua, l’area vesuviana ha visto un aumento dell’occupazione delle strutture ricettive, con molti turisti che hanno...

Neonata morta a Sarno, indagini in corso: la mamma sarebbe una minore residente nell’area vesuvianaA Sarno, in provincia di Salerno, si sono aperte le indagini dopo che una neonata è stata portata in ospedale senza vita.

Temi più discussi: MSF riapre ospedale a Cité Soleil, ad Haiti; A Noto il Pronto Soccorso chiude alle 20; Cronaca - La crisi sanitaria e i problemi dell'Ospedale di Sant'Agata de' Goti; Pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia del Valdarno: al via la fase 2 della riorganizzazione.

Ospedale di Boscotrecase, riapre il pronto soccorso medico-chirurgicoGiovedì 11 giugno 2026, alle ore 9.00, sarà riaperto il pronto soccorso dell’ospedale di Boscotrecase, presidio strategico per l’emergenza-urgenza che servirà un bacino di utenza di oltre 300mila citt ... laprovinciaonline.info

Ospedale di Boscotrecase, riapre il pronto soccorso: servizio per oltre 300mila cittadiniGiovedì 11 giugno 2026 segnerà una data importante per la sanità del territorio con la riapertura del pronto soccorso medico-chirurgico. ilgiornalelocale.it

Al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure abbiamo inaugurato il progetto Panta Rei, con l’apertura della Stanza del Sollievo, dedicata ai pazienti più fragili e ai loro familiari, che potranno così pernottare vicino ai propri cari. x.com

Mi chiedo com'è il Dottor Robby in una giornata normale al Pronto Soccorso reddit