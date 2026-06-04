Pronto per il decollo crolla il carrello del Boeing Lufthansa Paura all’aeroporto di Francoforte | feriti tra l’equipaggio – Il video

Un Boeing 747 di Lufthansa, in attesa di partire per Los Angeles, ha subito il cedimento del carrello durante le operazioni di preparazione nel piazzale di Francoforte. L’aereo si è rovesciato sul muso, causando feriti tra l’equipaggio. L’incidente si è verificato intorno alle 12:45. Nessun passeggero era a bordo al momento. Sono in corso verifiche per accertare le cause del cedimento.

Era fermo nel piazzale dell’areoporto di Francoforte il Boeing 747 di Lufthansa che sarebbe dovuto partire in direzione Los Angeles quando, durante le operazioni di preprazione del volo intorno alle 12:45, un aereo è caduto sul proprio muso a causa del cedimento del suo carrello, urtando il suolo. In quel momento a bordo del Dreamliner c’erano solo membri dell’equipaggio e personale di terra, diversi dei quali sono stati curati come riporta la compagnia, mentre nessun passeggero era ancora salito sull’aereo. Il volo con destinazione gli Stati Uniti è stato cancellato. Lufthansa 787-9 Damaged After Gear Collapse in Frankfurt Lufthansa Boeing 787-9, registration D-ABPQ, sustained substantial damage after experiencing a landing gear collapse while at the gate in Frankfurt. 🔗 Leggi su Open.online

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