Questa mattina all'aeroporto di Francoforte, un Boeing 787 ha subito un incidente mentre si trovava sul piazzale. Il carrello di atterraggio si è piegato, provocando feriti tra il personale presente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito le persone coinvolte. Le autorità aeroportuali hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui numeri esatti dei feriti o sulle condizioni di salute.

Tanta paura questa mattina all' aeroporto di Francoforte, dove si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un Boeing 787. Mentre si trovava ancora in posizione di parcheggio, il carrello anteriore dell'aereo si è retratto inaspettatamente, piegandosi. Alcune persone sono rimaste coinvolte e ci sono stati dei feriti. Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato intorno alle 12.45 di stamani, giovedì 4 giugno. L' aereo Dreamliner della Lufthansa si trovava fermo al gate dell'aeroporto ed era nella fase di preparazione. Fortunatamente non c'erano ancora passeggeri a bordo, ma sul velivolo si trovavano già alcuni membri dell'equipaggio oltre al personale di terra, in quel momento impegnato nelle operazioni che precedono la partenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura all'aeroporto di Francoforte, si piega il carrello di un Boeing 787: ci sono dei feriti

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