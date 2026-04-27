A Porto Cesareo l’ex sindaca con Progresso civico Schito indica La Rotta Giusta
A Porto Cesareo si avvicina un nuovo ciclo elettorale per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale, dopo le dimissioni di sette membri avvenute a gennaio. L’ex prima cittadina del movimento “Progresso civico” ha annunciato la sua candidatura, mentre un altro esponente politico ha presentato la sua proposta per la guida della città, indicando la strada che intende seguire per il futuro amministrativo locale.
PORTO CESAREO – Una sfida che si rinnova a Porto Cesareo per la nuova competizione elettorale che porterà alla definizione della nuova guida della città e alla ricomposizione del consiglio comunale dopo l’interruzione anticipata, del gennaio scorso, in seguito alle dimissioni contestuali di sette.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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