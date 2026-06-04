Pronti a partire gli esploratori di Intercultura | cerimonia di premiazione ad Arezzo

Notizia in breve

Ad Arezzo si è svolta una cerimonia di premiazione per gli esploratori di Intercultura. L’evento si è tenuto il 4 giugno 2026 e ha riconosciuto i partecipanti pronti a partire per programmi di scambio culturale. La cerimonia ha visto la consegna di attestati e premi ai giovani coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita su ulteriori dettagli o sulle modalità di partenza.