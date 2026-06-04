Pronti a partire gli esploratori di Intercultura | cerimonia di premiazione ad Arezzo
Ad Arezzo si è svolta una cerimonia di premiazione per gli esploratori di Intercultura. L’evento si è tenuto il 4 giugno 2026 e ha riconosciuto i partecipanti pronti a partire per programmi di scambio culturale. La cerimonia ha visto la consegna di attestati e premi ai giovani coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita su ulteriori dettagli o sulle modalità di partenza.
Arezzo, 4 giugno 2026 – . Il giorno 6 giugno presso l’Auditorium Aldo Ducci, di via Cesalpino 53, la premiazione dei vincitori del concorso Intercultura per l’anno scolastico 2026-27. In Italia centinaia gli studenti adolescenti in partenza per più d i 50 Paesi nel mondo. Saranno premiati ufficialmente il prossimo 06 Giugno 2026 alle ore 18,00, presso Auditorium Aldo Ducci, via Cesalpino 53, gli studenti e le studentesse della zona di Arezzo e Sansepolcro che hanno vinto il concorso di Intercultura per trascorrere un periodo di vita e di studio all’estero. L'evento rappresenta il riconoscimento formale per un gruppo d i giovani pronti a rappresentare il territori o in oltre 50 Paesi nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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