Verona 48 studenti pronti a partire | il viaggio Intercultura

Quarantotto studenti di Verona si preparano a partire per un programma di scambio culturale organizzato da Intercultura. L’obiettivo è promuovere esperienze di vita all’estero e favorire l’apprendimento interculturale. Le famiglie veronesi attendono l’arrivo di nuovi ospiti internazionali a partire da settembre, pronti ad accogliere i giovani studenti nelle proprie case. La partenza dei ragazzi segna l’inizio di un percorso che coinvolge molte persone e diverse realtà della città.

? Cosa scoprirai Chi sono i giovani che diventeranno nuovi ambasciatori di pace?. Come cambierà la vita quotidiana delle famiglie veronesi da settembre?. Quali Paesi ospiteranno i 48 studenti premiati quest'anno?. Perché il dialogo diretto è più importante della connessione digitale?.? In Breve Cerimonia il 13 maggio all'Auditorium Verdi con il giornalista Giorgio Moscatelli.. Sostegno economico garantito da Fondazione Cariverona, Fondazione Banca Popolare e Vecomp SPA.. Presenza di studenti stranieri Defne Cengiz dalla Turchia e tre giovani thailandesi.. Ricerca di famiglie veronesi per accogliere nuovi studenti a partire da settembre.. Il prossimo 13 maggio alle ore 20:30, l’Auditorium Verdi del Centro Congressi Veronafiere ospiterà la cerimonia per i 48 studenti premiati con le borse di studio Intercultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, 48 studenti pronti a partire: il viaggio Intercultura Notizie correlate Istituto medico toscano . Lavori pronti a partire. Si aspetta il via liberaLavori pronti a partire per il nuovo ospedale “convenzionato“ che sorgerà attiguo all’Istituto medico toscano. Oltre tremila squali pronti a partireOltre tremila ciclisti protagonisti nel weekend, più di diecimila presenze sul territorio. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronti a partire i 48 esploratori di Intercultura: in fiera la premiazione con l'inviato di guerra Giorgio Moscatelli; Borse di studio Intercultura: veronesi premiati a Veronafiere; Intercultura premia a Verona 48 studenti in partenza per l’estero. Borse di studio Intercultura: 48 studenti saranno premiati a VeronafiereDa Verona al mondo, 48 studenti sono ormai in partenza con Intercultura: premiati i nuovi Ambasciatori di Pace ... veronaoggi.it Intercultura premia a Verona 48 studenti in partenza per l’esteroAll’Auditorium Verdi la premiazione dei vincitori: destinazioni in 25 Paesi e focus su accoglienza, borse di studio e dialogo. nordest24.it #Spalletti deluso dai big: Juve-Verona rimette in discussione tutti, da Cambiaso a Thuram. Occhio al mercato x.com Sabato 9 maggio, nella suggestiva Arena di Verona arriva “Turandot – Enigmi al Museo”. Uno dei capolavori più amati di Giacomo Puccini si trasformerà in un’esperienza unica per tutta la famiglia: uno spettacolo lirico coinvolgente, partecipativo e ac - facebook.com facebook