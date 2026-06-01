Intercultura 17 studenti del novarese pronti a partire per il mondo
Il 30 maggio nella sala Consiliare della Provincia di Novara sono stati premiati 17 studenti del territorio vincitori di un concorso organizzato da Intercultura per l’anno scolastico 2026-27. Questi studenti si preparano a partire per esperienze di studio all’estero, un percorso che coinvolge emozioni e responsabilità. La cerimonia ha riconosciuto i loro risultati e i progetti di studio che affronteranno nel prossimo anno scolastico.
Un viaggio che inizia prima ancora della partenza, tra emozione, responsabilità e futuro. Sabato 30 maggio, nella sala Consiliare della Provincia di Novara, sono stati premiati i 17 studenti e studentesse del territorio vincitori del concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-27.Un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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