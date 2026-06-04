Pronostico Ungheria-Finlandia | finisce come sempre

Ungheria-Finlandia o è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Ungheria e Finlandia sono due nazionali che guarderanno il Mondiale. Sì, nessuna delle due è riuscita a centrare la qualificazione e soprattutto per gli ungheresi, che avevano iniziato un ottimo percorso di crescita con Marco Rossi in panchina, è stato un peccato. Ma si deve ripartire in qualche modo. Anche perché non è che c’è altra possibilità. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’amichevole contro la Finlandia vede oggettivamente una squadra favorita. Anche perché gli ospiti nel corso degli anni sono rimasti quasi fermi al palo, senza nessuna possibilità – anche per via della mancanza di elementi importanti – di riuscire ad alzare il livello delle proprie prestazioni. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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