Germania-Finlandia è un’amichevole e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Anche la Germania di Julian Nagelsmann disputerà due amichevoli ( Finlandia, USA) prima del debutto mondiale contro la matricola Curaçao, previsto per il prossimo 14 giugno a Houston, negli Stati Uniti. L’obiettivo, nella rassegna iridata che sta per iniziare, è fare meglio rispetto alle ultime due apparizioni. Non ci vorrà molto, dal momento che la Mannschaft dopo il trionfo del 2014 in Brasile ha fatto flop sia a Russia 2018 sia a Qatar 2022, non riuscendo neppure a superare la fase a gironi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Germania-Finlandia: ottavo sigillo di fila per la Mannschaft

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