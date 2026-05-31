L’amichevole tra Bulgaria e Montenegro si gioca in preparazione ai Mondiali. La partita è considerata favorevole a una marcatura, con una quota molto alta sul gol. Non sono ancora state rese note le probabili formazioni. La sfida si svolge in vista della competizione mondiale, con le due nazionali che osservano gli avversari qualificati. L’incontro sarà trasmesso in diretta e rappresenta un’occasione per analizzare le formazioni prima della fase finale.

Bulgaria-Montenegro è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Bulgaria e Montenegro guarderanno gli altri al prossimo Mondiale. Quindi questa amichevole non vale chissà che. Ma nessuna delle due ovviamente non vuole perdere, lo sappiamo. Ma sappiamo altrettanto bene che le motivazioni non possono essere chissà quali. Sono otto i precedenti tra queste due squadre: e negli ultimi sei (quindi dal 2010 in poi) mai i bulgari sono riusciti ad avere la meglio. Solamente una volta la Bulgaria ha vinto – quattro a uno nel 2009 – per il resto solamente delusioni. E qualche pareggio piazzato ogni tanto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bulgaria-Montenegro: il GOL ha una quota altissima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serie A. Venezia-Brescia ad altissima quota. La Vanoli a Reggio Emilia per il tris

Leggi anche: Pronostico Montenegro-Slovenia: duello in panchina tra due ex Serie A

Temi più discussi: Pronostico Bulgaria - Montenegro - Partite Amichevoli; Pronostico Bulgaria - Montenegro - Quote & Statistiche - 1 giugno 2026, Partite Amichevoli, Internazionale; Bulgaria - Montenegro Pronostico e confronto quote 01.06.2026; Pronostico Messico - Australia - Partite Amichevoli.

Spagna-Bulgaria pronostico e quote: la chicca dell'espertoQuesta sera, alle ore 20:45, la Spagna del commissario tecnico Luis de la Fuente ospiterà la Bulgaria di Aleksandar Dimitrov. La sfida, valida per il quarto turno della fase di qualificazione ai Mondi ... calciomercato.com

Pronostico Spagna-Bulgaria, le Furie Rosse vogliono consolidare il primatoServizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa ... tuttomercatoweb.com